Президент Украины Владимир Зеленский рискует довершить дело своего предшественника и окончательно развалить страну. Бывший депутат Рады Алексей Журавко рассказал, что значит украинский закон о коренных народах.

Речь идёт о законопроекте, который был лично внесён президентом Украины на рассмотрение парламента. В нём предлагается ввести правовое понятие "коренного народа" и дать определённым этносам привилегии. В частности, коренные народы смогут создавать собственные учебные заведения, обучаться на своём языке и учреждать свои СМИ. Примечательно, что в число коренных народов попали крымские татары, но не попали русские.

Журавко же считает, что под данное определение не попадают и русскоязычные украинцы, а они составляют более половины всего населения. По его словам, строительство государства без правового участия коренного населения будет означать национальный гнёт и продолжение политики внешнего управления страной из-за океана.

Это означает неминуемый развал оставшегося государства под названием "Украина". Вот такая печальная судьба страны Украины, - пояснил политик Nation News.

Напомним, что украинские власти после госпереворота 2014 года начали активно поддерживать националистов и проводить агрессивную политику украинизации. В стране принят закон об образовании, который устанавливает украинский язык как единственно возможный при обучении в образовательных учреждениях. И закон о госязыке, который обязывает использовать украинский почти во всех сферах жизни.