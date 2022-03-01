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Зеленский разрешил безвизовый въезд иностранным добровольцам
01 марта 2022, 01:35 • 18 • В мире
На сайте украинского президента появился указ о введении безвизового въезда для тех, кто желает "оборонять Украину".
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о безвизовом въезде для иностранцев, желающих вступить в ряды защитников страны. Согласно документу от 28 февраля разрешение о безвизовом въезде будет действовать на протяжении периода военного положения.
В указе Зеленского говорится, что иностранцам, желающим вступить в "Интернациональный легион обороны Украины", с 1 марта 2022 года разрешается въезд в страну без визы.
Ранее украинский лидер подписал заявку о членстве страны в ЕС.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.
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