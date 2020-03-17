Зеленский раздал регионы олигархам • 18 • Украина



Президент Зеленский передал управление в регионах в руки олигархов. Это стало ясно после деловой встречи с представителями бизнес-кругов, которые 16 марта пришли в офис гаранта с интересными предложениями: власть в обмен на деньги.



Формально самые богатые люди Украины (Ахметов, Коломойский, Веревский, Ярославский) пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом, на деле же речь идет о ползучем «захвате» власти в регионах. «Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов», - заявили участники встречи, и пообещали главе государства 12-14 миллиардов гривен. Об этой сделке сам Зеленский рассказал в прямом эфире.



«Срам, просто срам. Это оценка деятельности власти, когда у олигархов есть ресурсы, а у областей их нет. Это показатель того, что зе-команда работает на олигархов, обогащает их за счет обнищания регионов», - возмущается блогер Ростислав Комарницкий. А главред «Цензора» Юрий Бутусов сослался на инсайдерские данные одного из участников бизнес-встречи: «Президент попросил помощи в двух основных вопросах - надо перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент - это капля в море, которая ничего не решит».



Ситуацию подогрел и премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от крупного капитала.



«В общем, надо брать ответственность на себя, как в 2014-м», - объяснил ситуацию Ринат Ахметов, который в свое время не только проплатил майдан, но и наладил прибыльные отношения с экс-президентом Порошенко. До этого Ахметов помогал Виктору Ющенко, который закончил карьеру пятипроцентным рейтингом. Так что нет сомнений в том, что бывший хозяин Донбасса подставит плечо Зеленскому – с максимальной для себя выгодой.



На самом же деле, олигархи просто поделили между собой регионы Украины, что особенно актуально в преддверии местных выборов. Да и для «прокорма» нелишне, тем более, что речь идет о прибыльных в аграрном и промышленном смысле областях – Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской.



Впрочем, такой сценарий был предсказуем, поскольку углубление кризиса и паники провоцирует «федеральные тенденции». Уже проклюнулись первые ростки «сепаратизма»: так, мэр Харькова отказался выполнять распоряжения Зеленского относительно общенационального карантина и остановки коммунального транспорта. Кернес заявил, что метро в первой столице Украины продолжит работу, в ответ президент пообещал мэру уголовную ответственность. Однако, местные власти хорошо видят слабость Зеленского и вряд ли станут обращать внимание на его пафосные выступления и призывы к единству. Сейчас каждый сам за себя, что наглядно продемонстрировала ситуация в Санжарах, Черновцах и Тернополе. Напомним, что во время эпидемии кори осенью прошлого года власти Закарпатья напрямую договаривались о поставках вакцин с Венгрией, а не с Минздравом. Ничто не помешает Львову, Харькову или Сумам повторить этот опыт. Так что отдавая в руки олигархов региональные бразды правления Зеленский признает, что на центральном уровне государство распалось, от него осталась лишь оболочка. Впрочем, такой сценарий может облегчить и процесс получения Донбассом статуса автономии, поскольку после «коронавирусной перестройки» некому будет отстаивать унитарность и целостность «децентрализованной Украины».



Президент Зеленский передал управление в регионах в руки олигархов. Это стало ясно после деловой встречи с представителями бизнес-кругов, которые 16 марта пришли в офис гаранта с интересными предложениями: власть в обмен на деньги.Формально самые богатые люди Украины (Ахметов, Коломойский, Веревский, Ярославский) пообещали Зеленскому помощь в борьбе с вирусом, на деле же речь идет о ползучем «захвате» власти в регионах. «Надо выполнять те функции местных властей, которые они выполнять неспособны или не имеют ресурсов», - заявили участники встречи, и пообещали главе государства 12-14 миллиардов гривен. Об этой сделке сам Зеленский рассказал в прямом эфире.«Срам, просто срам. Это оценка деятельности власти, когда у олигархов есть ресурсы, а у областей их нет. Это показатель того, что зе-команда работает на олигархов, обогащает их за счет обнищания регионов», - возмущается блогер Ростислав Комарницкий. А главред «Цензора» Юрий Бутусов сослался на инсайдерские данные одного из участников бизнес-встречи: «Президент попросил помощи в двух основных вопросах - надо перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент - это капля в море, которая ничего не решит».Ситуацию подогрел и премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало - из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от крупного капитала.«В общем, надо брать ответственность на себя, как в 2014-м», - объяснил ситуацию Ринат Ахметов, который в свое время не только проплатил майдан, но и наладил прибыльные отношения с экс-президентом Порошенко. До этого Ахметов помогал Виктору Ющенко, который закончил карьеру пятипроцентным рейтингом. Так что нет сомнений в том, что бывший хозяин Донбасса подставит плечо Зеленскому – с максимальной для себя выгодой.На самом же деле, олигархи просто поделили между собой регионы Украины, что особенно актуально в преддверии местных выборов. Да и для «прокорма» нелишне, тем более, что речь идет о прибыльных в аграрном и промышленном смысле областях – Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской.Впрочем, такой сценарий был предсказуем, поскольку углубление кризиса и паники провоцирует «федеральные тенденции». Уже проклюнулись первые ростки «сепаратизма»: так, мэр Харькова отказался выполнять распоряжения Зеленского относительно общенационального карантина и остановки коммунального транспорта. Кернес заявил, что метро в первой столице Украины продолжит работу, в ответ президент пообещал мэру уголовную ответственность. Однако, местные власти хорошо видят слабость Зеленского и вряд ли станут обращать внимание на его пафосные выступления и призывы к единству. Сейчас каждый сам за себя, что наглядно продемонстрировала ситуация в Санжарах, Черновцах и Тернополе. Напомним, что во время эпидемии кори осенью прошлого года власти Закарпатья напрямую договаривались о поставках вакцин с Венгрией, а не с Минздравом. Ничто не помешает Львову, Харькову или Сумам повторить этот опыт. Так что отдавая в руки олигархов региональные бразды правления Зеленский признает, что на центральном уровне государство распалось, от него осталась лишь оболочка. Впрочем, такой сценарий может облегчить и процесс получения Донбассом статуса автономии, поскольку после «коронавирусной перестройки» некому будет отстаивать унитарность и целостность «децентрализованной Украины». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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