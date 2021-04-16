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Зеленский растерялся на встрече с Макроном: видео

16 апреля 2021, 18:10  •  163 • Политика
Фото: Gao Jing/ Xinhua/ www.globallookpress.com
Глава Украины не смог найти подходящего места перед камерами журналистов
Украинский лидер Владимир Зеленский попал в неловкую ситуацию во время позирования для протокольной фотографии в Елисейском дворце. В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась 16 апреля в Елисейском дворце, произошел небольшой конфуз.
Так, Зеленский с первой леди Украины Еленой поднялся по ступенькам вместе с четой Макронов. Однако затем президент озадаченно развел руками перед французским коллегой, выразив недоумение.
Судя по опубликованному видео, украинский лидер не понял, какое место ему занять. В итоге же Зеленский решил встать на самый край, а Макрону пришлось разруливать ситуацию с дамами.
Перед встречей с президентом Франции Зеленский дал интервью местным журналистам, выразив свое огорчение тесными взаимоотношениями Макрона и Путина. По мнению главы Незалежной, коллега из Пятой республики испытывает к российскому президенту куда большее уважение, чем к нему самому. При этом Киеву необходима "европейская поддержка" как никогда ранее.
Также во время интервью газете Le Figaro, которое опубликовано на официальном сайте главы украинского государства, Зеленский заявил, что ни крымчане, ни жители Донбасса не смогут жить счастливо без Украины. В пример лидер привел Приднестровье, Абхазию "и тому подобное, где есть оккупация". По мнению Зеленского, все "оккупированные" жители испытывают гнет и давление, от которого Киев намерен их избавить.
Также Зеленский добавил, что Донбассу грозит участь Чернобыля, ставшего "мертвой зоной" из-за катастрофы на ЧАЭС – по мнению президента Украины, жители массово покидают регион.

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