Зеленский рассматривает возможность запрета ОПЗЖ

После закрытия телеканалов, опосредованно принадлежащих Виктору Медведчуку, украинская власть рассматривает возможность запрета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Об этом сообщает телеграм-канал «Резидент».«В Офисе Президента рассматривается сценарий запрета партии ОПЗЖ на основании санкций, введённых Президентом по решению СНБО. Соросята убеждают Зеленского, что такой шаг поддержат в администрации Байдена, а внутри страны такие действия остановят отток голосов от Слуг Народа», - говорится в посте.Напомним, на текущей недели президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов – 112 Украина, ZiK и NewsOne. Вещание каналов быто остановлено сроком на пять лет, также остановлена их хозяйственная деятельность. Украинское правительство в официальном порядке обратилось к американским платформам Google и YouТube с просьбой заблокировать каналы в интернете. Сайты телеканалов лишились домена .ua, но пока они всё ещё доступны на домене .tv.Народный депутат из фракции «Голос» Роман Лозинский предложил запретить журналистам запрещенных каналов работать в Верховной Раде.«Подавляющее большинство народных депутатов с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты с пророссийских каналов не работали в парламенте Украины. Мы с проукраинскими народными депутатами выступаем за то, чтобы сделали первый шаг - закрыли российские помойки пропаганды, должны сделать и второй шаг - их в украинском парламенте не должно быть. Рашизм не пройдет!», - заявил он с трибуны парламента.Слова депутата вызвали недовольство во фракции ОПЗЖ. Драки, тем не менее, не последовало.Кроме того, под санкции попали самолеты Виктора Медведчука и Тараса Козака, на которых они летали в Москву.Тем временем, телеграм-канал «Легитимный» сообщает, что на данный момент Офис Зеленского рассматривает возможность уничтожения бизнеса Виктора Медведчука.«Наши источники сообщили, что на данный момент Офис Президента рассматривает формат санкций по бизнес империи Медведчука. На Банковой хотят ослабить экономический базис ОПЗЖ, чтобы ограничить финансовые возможности партии. Запрет оппозиционной платформы на данный момент не в приоритете Офиса Президента», - утверждают авторы канала.Новая администрация США всерьез взялась за кума президента России Виктора Медведчука, с целью подорвать растущий рейтинг его партии, чтобы не допустить прихода к власти на Украине пророссийских сил в условиях катастрофического падения рейтинга как самого Зеленского, так и так называемых «соросят».