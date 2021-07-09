Зеленский расскажет Меркель об "опасности" газовой трубы

На Украине готовят аргументы против "Северного потока-2". Как сообщает издание "Главред", с этим багажом Владимир Зеленский отправится на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Украинский лидер Владимир Зеленский намерен на встрече с Меркель обсуждать Крым, экономическое пространство и энергобезопасность. Кроме того, передают медиа Незалежной, особый акцент в беседе будет сделан на теме "Северного потока-2".

По информации журналистов, Зеленский расскажет Меркель об "опасности" газового хаба.

В частности, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, немецкому политику будут озвучены аргументы, чтобы "убедить, что газопровод вредит как Украине, так и европейским странам".

"Северный поток — 2" – проект газопровода, который позволит в обход Украины поставлять газ по дну Балтийского моря до Германии.

Впрочем, украинский лидер не единственный, кто хочет поднять вопрос по "Северному потоку-2". Как ранее сообщили в США, в ходе визита Меркель в Вашингтон также планируется обсуждение газового проекта. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, американский лидер по-прежнему считает, что проект является "плохой сделкой".

Претензии США есть и к Киеву. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о высоком уровне коррупции в Незалежной, напоминают "Дни.ру".