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Зеленский рассказал Трампу о «двух войнах» на Украине
25 сентября 2019, 22:54 • 32 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что на Украине в настоящее время идут две войны.
© president.gov.ua
«Спасибо за вашу поддержку, особенно сейчас, когда, как вы знаете, у нас две войны на Украине. Первая — с коррупцией… Здесь мы одержим победу… И мой приоритет заключается в завершении войны в Донбассе и возвращении наших территорий», — сказал Зеленский.
Трансляцию встречи вёл телеканал «112 Украина».
Ранее Зеленский, выступая на ГА ООН, заявил, что, пока на Украине идёт война, никто не может чувствовать себя в безопасности.
В конце мая Зеленский также заявлял, что Украина ведёт «две войны»: с Россией и «с коррупцией внутри страны».
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