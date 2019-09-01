Зеленский рассказал, с кем советуется по сложным вопросам

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, что по «очень сложным вопросам» советуется со своей супругой Еленой.

«Я советуюсь с ней, скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у неё очень трезвая мысль», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что «каждому человеку нужны люди, которые говорят правду».

Также Зеленский заявил, что самым сложным моментом для него на посту президента стал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.