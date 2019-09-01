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Зеленский рассказал, с кем советуется по сложным вопросам

01 сентября 2019, 13:54  •  55 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, что по «очень сложным вопросам» советуется со своей супругой Еленой.
 
© president.gov.ua
 

«Я советуюсь с ней, скажу открыто. По очень сложным вопросам, потому что у неё очень трезвая мысль», — заявил украинский лидер. 

Он добавил, что «каждому человеку нужны люди, которые говорят правду».

Также Зеленский заявил, что самым сложным моментом для него на посту президента стал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.

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