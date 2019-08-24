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Зеленский рассказал, с чего начинается каждый его день
24 августа 2019, 14:09 • 95 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления в Киеве по случаю Дня независимости Украины заявил, что каждое его утро начинается с сообщения Генштаба ВС страны о положении дел в Донбассе.
Reuters
«Дорогие украинцы! Вы знаете, каждое моё утро начинается с смс-сообщения. Скажу откровенно: это СМС от Генерального штаба», — заявил Зеленский.
По его словам, ему ежедневно отправляют информацию о количестве обстрелов в регионе.
«Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это — ноль.
Ранее Зеленский расширил рабочую группу по вопросам «временно оккупированных территорий» Донбасса и Крыма.
При этом глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков призвал украинцев не ждать быстрого завершения конфликта в Донбассе.
В июне член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с Nation News отметил, что заявления Зеленского пока не содержат предпосылок для мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
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