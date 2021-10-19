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Зеленский рассказал, почему не спрашивает у руководства Евросоюза о членстве Украины

19 октября 2021, 04:45  •  64 • Политика
В интервью телеканалу ICTV глава Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не спрашивает у руководства Европейского Союза о членстве его страны в ЕС.
"Нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ", - прокомментировал вопрос членства Украины в ЕС Зеленский.
Украинский политик подчеркнул, что прекрасно общается с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, но членство Украины в ЕС зависит не только от них.
Зеленский заметил, что общается с руководством всех стран Союза. При разговоре с глазу на глаз те выступают за принятие Украины в свои ряды, однако всегда намекают на некие проблемы с каким-то иным членом ЕС.
По словам Зеленского, Киев пытается разобраться, какие из стран Европейского Союза готовы видеть Украину в числе полноправных членов этого объединения.

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