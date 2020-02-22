Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах, заявил, что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику». По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.

Обращение Зеленского размещено на его странице в Facebook.

«Я понимаю, что у определённой части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости», — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что «заказчики и организаторы» подобного понесут ответственность, а телекамерам удалось зафиксировать «лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки».

«Это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли», — отметил президент.

Как подчеркнул Зеленский, времена, когда можно было зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и безопасности, прошли.

«Вчера по вашим установкам не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки ваших достоинства, порядочности и чести», — отметил он.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.

Такое решение вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки. Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Позднее Зеленский, комментируя произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.

Подробности — в материале RT.