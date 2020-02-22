Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евроукры выгоняют «своих», эвакуированных из Китая (Руслан Осташко)
Мини-олигарх Янчуков: Спонсирует нациков на Украине, а зарабатывает в РФ (Руслан...
Грозит пожизненное: В Испании по требованию США задержана русская переводчица
"Предложил взрывать российские поезда": Суд приговорил к шести годам к...
Главная / Украина

Зеленский рассказал о «вирусологах в спортивных костюмах» на Украине

22 февраля 2020, 01:24  •  36 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя беспорядки в Новых Санжарах, заявил, что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику». По словам главы государства, речь идёт об известных миру вирусологах в спортивных костюмах.
 
РИА Новости
 

Обращение Зеленского размещено на его странице в Facebook.

«Я понимаю, что у определённой части местных жителей возникла обеспокоенность. Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости», — сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что «заказчики и организаторы» подобного понесут ответственность, а телекамерам удалось зафиксировать «лица многих людей, которые организовывали массовые беспорядки».

«Это известные миру «вирусологи» в спортивных костюмах. Ранее они уже были замечены как уважаемые аграрии, выступающие против рынка земли», — отметил президент.

Как подчеркнул Зеленский, времена, когда можно было зарабатывать политические баллы ценой общественного порядка и безопасности, прошли.

«Вчера по вашим установкам не просто бросали камни в автобусы с людьми, это были камни в остатки ваших достоинства, порядочности и чести», — отметил он.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.

Такое решение вызвало протесты местных жителей, которые переросли в беспорядки. Местной полицией было возбуждено пять уголовных дел.

Позднее Зеленский, комментируя произошедшее, сравнил Украину со средневековой Европой.

Подробности — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 10:40
Украина шесть лет спустя: "евромайдан", который так и не стал "революцией достоинства"
21 февраля 2020, 12:24
Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны
21 февраля 2020, 22:09
Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос в ГБР
21 февраля 2020, 09:09
Поражение «Бенфики» в Харькове, камбэк «Рейнджерс» и два хет-трика: чем запомнились первые матчи 1/16 финала Лиги Европы
21 февраля 2020, 12:24
В Госдуме оценили предложенную в Раде схему проведения выборов в Крыму
21 февраля 2020, 15:39
Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 22:24
Что подделывают в России и как это остановить? (Руслан Осташко)
22 февраля 2020, 01:24
«Списать на внешнего врага»: почему американские СМИ снова говорят о вмешательстве Ро...
22 февраля 2020, 01:24
«Работала простым клерком»: что известно о задержании российской переводчицы в Испани...
21 февраля 2020, 22:24
Мини-олигарх Янчуков: Спонсирует нациков на Украине, а зарабатывает в РФ (Руслан Оста...
21 февраля 2020, 23:39
Путин выразил Эрдогану обеспокоенность агрессивными действиями экстремистов в Идлибе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2020, 09:54
"Участники Мюнхенской конференции так и ахнули": Захарова рассказала о пожелании Помпео главе МИД Лаврову
15 февраля 2020, 22:54
"Русские супостаты с лаптями и ракетами"Калибр": Сатановский дерзко ответил врагам России
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
18 февраля 2020, 17:54
Зачем Киев устроил бойню в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.