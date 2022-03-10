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Зеленский рассказал о способе прекращения спецоперации России: Контакт между президентами

10 марта 2022, 01:15  •  122 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о способе прекратить конфликт с Россией.
Только прямой диалог между двумя президентами - Украины и России, может способствовать остановке конфликта, считает Владимир Зеленский.
"Для этого (прекращения конфликта - ред) я готов к определенным шагам, готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа", - рассказал Зеленский в интервью газете BILD.
По его словам, его цель - это "закончить" конфликт с Россией, и "вопрос не в том, на что я могу пойти".
Зеленский при этом подчеркнул, что при таких переговорах "другая сторона должна быть готова к компромиссам".
Еще не было контакта между президентами, и эту войну мы можем прекратить только посредством прямых переговоров между двумя президентами
- подчеркнул Зеленский в интервью. По его словам, "о деталях еще очень сложно и рано говорить".
Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой помочь организовать встречу Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом сообщается в канале Общества Царьград.
Ранее стало известно, что Россия намерена добиваться от Киеве признания суверенитета над Крымом, независимости ЛНР и ДНР, а также отказа от вступления Украины в НАТО.
На Украине в 2014 году произошёл вооружённый госпереворот, началась гражданская война, унесшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты, бандиты и наркоманы.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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