Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о способе прекратить конфликт с Россией.

Только прямой диалог между двумя президентами - Украины и России, может способствовать остановке конфликта, считает Владимир Зеленский.

"Для этого (прекращения конфликта - ред) я готов к определенным шагам, готов вести переговоры, готов к компромиссам. Но они не могут быть предательством моего народа", - рассказал Зеленский в интервью газете BILD.

По его словам, его цель - это "закончить" конфликт с Россией, и "вопрос не в том, на что я могу пойти".

Зеленский при этом подчеркнул, что при таких переговорах "другая сторона должна быть готова к компромиссам".

Еще не было контакта между президентами, и эту войну мы можем прекратить только посредством прямых переговоров между двумя президентами

- подчеркнул Зеленский в интервью. По его словам, "о деталях еще очень сложно и рано говорить".

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу с просьбой помочь организовать встречу Зеленского с Владимиром Путиным. Об этом сообщается в канале Общества Царьград.

Ранее стало известно, что Россия намерена добиваться от Киеве признания суверенитета над Крымом, независимости ЛНР и ДНР, а также отказа от вступления Украины в НАТО.

На Украине в 2014 году произошёл вооружённый госпереворот, началась гражданская война, унесшая жизни около 14 тысяч человек. Крым по итогам референдума воссоединился с Россией. Власть на Украине захватили националисты, бандиты и наркоманы.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.