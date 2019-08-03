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Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
03 августа 2019, 20:54 • 72 • Украина
Встреча «нормандской четвёрки» на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа во Франции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
©president.gov.ua
«В конце августа предполагается встреча в нормандском формате четырёх представителей на уровне министерств иностранных дел», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
В мае глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев будет добиваться включения США в нормандский формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.
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