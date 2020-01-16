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Зеленский рассказал о ситуации с телами погибших в Иране украинцев
16 января 2020, 01:24 • 60 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев доставят на родину 19 января. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
РИА Новости
«Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами», — приводит DSnews.ua его заявление.
Ранее Зеленский во время телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель политически содействовать расследованию крушения украинского самолёта, сбитого в Иране.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
11 января в Тегеране подтвердили, что система ПВО Ирана ошибочно сбила самолёт, приняв его за крылатую ракету.
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