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Зеленский рассказал о "флеш-рояле" Москвы
01 июня 2021, 15:15 • 166 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "флеш-рояле" на руках у Москвы. Политика очень беспокоят газовые козыри России.
Этим "флеш-роялем" может оказаться газопровод "Северный поток - 2", если Россия его достроит, считает Зеленский. Украинский лидер обратил внимание на то, что европейские страны поддерживают этот проект.
Он полагает, что если газопровод будет достроен в этом году, то заработает он в полную мощность через два-три года. И в этом случае Украина больше не сможет заключить контракт на транзит газа из России.
Напомним, что Украина уже давно выступает против "Северного потока - 2", который проходит в обход страны, поскольку с запуском газопровода украинский транзит потеряет всякий смысл. США несколько лет пытаются сорвать проект, так как он представляет конкуренцию для американских поставщиков СПГ в Европе, однако Германия поддерживает строительство газопровода и просит не вмешиваться в её внутренние дела. По оценке экспертов, газопровод может быть достроен в ближайшие две недели.
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