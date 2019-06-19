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Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве

19 июня 2019, 21:54  •  87 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал журналистам о «прикольной вещи», находящейся в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает «Украинская правда».

«У меня там есть прикол, хотите, покажу?» — спросил Зеленский у журналистов, на вопросы которых отвечал в ходе встречи.

После получения утвердительного ответа, украинский президент показал представителям СМИ небольшое помещение за дверью своего кабинета, где расположены раковина и кресло, похожие на те, которые можно встретить в парикмахерской.

«Вот эта прикольная вещь, посмотрите, будьте добры», — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что ни разу не пользовался услугами стилиста в здании администрации, и не планирует.

«Можно же душ дома принять», — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что сойдёт с ума, если не переедет из здания президентской администрации на Банковой улице в украинской столице.

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