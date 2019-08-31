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Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

31 августа 2019, 21:39  •  3 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
 
РИА Новости
 

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1».

«Тут была напряжённая атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня — человеческий», — цитирует его ТАСС.

По его словам, во внешнеполитическом ведомстве Украины опасались, что украинские моряки могут вернуться на родину из-за разговора с Путиным.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал Зеленскому не садиться за стол переговоров с Путиным без друзей и партнёров Киева.

В июне Зеленский в ходе брифинга заявил, что Климкин и украинское внешнеполитическое ведомство принимают решения самостоятельно, не посоветовавшись с ним. Данное заявление он сделал в связи с тем, что Киев получил ноту от России по вопросу возвращения украинских моряков. При этом МИД Украины отправил России ответную ноту, не обсудив ситуацию с украинским лидером.

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