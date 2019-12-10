|
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
10 декабря 2019, 11:54 • 61 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что договариваться с российским лидером Владимиром Путиным «очень сложно», но в некоторых вещах стороны пришли к согласию.
Reuters
«Договариваться очень сложно, но сегодня (9 декабря. — RT) были моменты, когда мы в чём-то договорились, в некоторых вещах», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
По его словам, Путин каждый вопрос «разбирает на детали».
«И мы начинаем даже каждое слово урегулировать», — подчеркнул украинский президент.
Зеленский отметил, что сам он — «быстрый человек».
«Я такой, что раз раз, договорились. А тут по-другому, другая, скажем так, природная биомеханика», — пояснил он.
Ранее в Париже прошли первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского. Путин заявил, что его встреча с президентом Украины прошла хорошо и он остался доволен.
Также Путин заявил о безальтернативности Минских соглашений в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
61
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2019, 14:24
|
09 декабря 2019, 03:40
|
07 декабря 2019, 02:54
|
05 декабря 2019, 08:39
|
03 декабря 2019, 17:39
|
04 декабря 2019, 13:09
|
08 декабря 2019, 11:24