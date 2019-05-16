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Зеленский рассказал о подборе кандидатов на госдолжности

16 мая 2019, 22:09  •  72 • Украина
Избранный президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с представителями международных HR-агентств и обсудил с ними возможное сотрудничество при поиске кандидатов на госдолжности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу команды Зеленского.
 
РИА Новости
 

«Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это наша цель», — заявил Зеленский.

Он отметил, что найти «лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто».

По его словам, уже есть определённое количество кандидатур.

«Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции», — добавил избранный президент.

Ранее Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Парламентарии отказались от предложенной самим новоизбранным главой государства даты — 19 мая.

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