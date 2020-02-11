|
Зеленский рассказал о контакте с Путиным «глаза в глаза»
11 февраля 2020, 14:39 • 127 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о личной встрече с лидером России Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита, который прошёл 9 декабря в Париже.
© Alexei Nikolsky/Kremlin Pool globallookpress.com
«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — сказал Зеленский в интервью агентству Интерфакс-Украина.
Ранее украинский лидер заявил, что благодаря началу его диалога с Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате. Зеленский отметил, что провёл с российским лидером несколько телефонных разговоров. По его словам, стороны «создали формат для диалога, который привёл к некоторым чувствительным решениям».
В декабре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президенты России и Украины далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 февраля 2020, 01:09
|
06 февраля 2020, 17:39
|
07 февраля 2020, 16:39
|
05 февраля 2020, 18:54
|
08 февраля 2020, 03:54
|
06 февраля 2020, 08:09
|
07 февраля 2020, 00:24