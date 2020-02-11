Зеленский рассказал о контакте с Путиным «глаза в глаза»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о личной встрече с лидером России Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита, который прошёл 9 декабря в Париже.

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — сказал Зеленский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Ранее украинский лидер заявил, что благодаря началу его диалога с Путиным Киеву удалось вернуть заключённых и корабли, также стороны смогли договориться о саммите в нормандском формате. Зеленский отметил, что провёл с российским лидером несколько телефонных разговоров. По его словам, стороны «создали формат для диалога, который привёл к некоторым чувствительным решениям».

В декабре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президенты России и Украины далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.