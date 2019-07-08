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Зеленский рассказал, когда поедет в США
08 июля 2019, 20:54 • 63 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отправиться с визитом в США летом 2019 года.
© ludovic MARIN AFP
«Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю», — приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.
Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что даты визита необходимо согласовать.
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