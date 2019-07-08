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Зеленский рассказал, когда поедет в США

08 июля 2019, 20:54  •  63 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отправиться с визитом в США летом 2019 года.
 
© ludovic MARIN AFP
 

«Обсуждают, у всех сложный календарь, смотрят даты. Летом, я так понимаю», — приводит Интерфакс-Украина слова Зеленского.

Ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что президент США Дональд Трамп пригласил Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что даты визита необходимо согласовать.

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