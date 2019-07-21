Зеленский рассказал, когда на Украине начнутся «посадки»

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, когда в стране начнутся «посадки», заявив, что это произойдёт после назначения нового генерального прокурора.

РИА Новости

«Мы занимаемся этим процессом — появится правительство, появится новый генеральный прокурор», — приводит его слова РИА Новости. Ранее Зеленский заявил, что приоритетом власти после выборов станет в том числе прекращение войны в Донбассе. Также украинский президент после окончания голосования на выборах поблагодарил избирателей.

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