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Зеленский рассказал, когда имплементируют формулу Штайнмайера
16 октября 2019, 16:09 • 67 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формула Штайнмайера будет имплементирована в украинское законодательство, если будут достигнуты договорённости по итогам встречи в нормандском формате.
©president.gov.ua
Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с латвийским лидером Эгилсом Левитсом.
По его словам, формула Штайнмайера регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Он добавил, что этот закон «действует» на Украине до «31 декабря нынешнего года», а потом «перестаёт действовать».
«Формула Штайнмайера будет имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса. — RT), если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше», — сказал Зеленский.
Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что формула Штайнмайера в ближайшее время не будет реализована.
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