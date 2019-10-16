Зеленский рассказал, когда имплементируют формулу Штайнмайера

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формула Штайнмайера будет имплементирована в украинское законодательство, если будут достигнуты договорённости по итогам встречи в нормандском формате.

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с латвийским лидером Эгилсом Левитсом.

По его словам, формула Штайнмайера регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Он добавил, что этот закон «действует» на Украине до «31 декабря нынешнего года», а потом «перестаёт действовать».

«Формула Штайнмайера будет имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса. — RT), если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше», — сказал Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что формула Штайнмайера в ближайшее время не будет реализована.