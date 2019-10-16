Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Бисером прямо в свиней": В Сети поддержали русский призыв к Европе о ...
Непечатно: Бежавшие из Манбиджа американцы оставили непристойные сообщения для р...
Новак и Шефчович обсудили поставки газа в ЕС через Украину
На стадии подготовки: российские спецслужбы предотвратили 39 терактов в этом год...
Главная / Украина

Зеленский рассказал, когда имплементируют формулу Штайнмайера

16 октября 2019, 16:09  •  67 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что формула Штайнмайера будет имплементирована в украинское законодательство, если будут достигнуты договорённости по итогам встречи в нормандском формате.
 
©president.gov.ua
 

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с латвийским лидером Эгилсом Левитсом.

По его словам, формула Штайнмайера регулирует только закон об особом статусе Донбасса. Он добавил, что этот закон «действует» на Украине до «31 декабря нынешнего года», а потом «перестаёт действовать». 

«Формула Штайнмайера будет имплементирована в новый закон об особом статусе (Донбасса. — RT), если мы встретимся в нормандском формате, если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше», — сказал Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что формула Штайнмайера в ближайшее время не будет реализована.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
15 октября 2019, 23:54
«Грамотно балансировать не удаётся»: с чем может быть связано падение рейтинга Зеленского
16 октября 2019, 16:09
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
15 октября 2019, 22:09
Год без Константинополя. Как создание новой церкви на Украине изменило православный мир
16 октября 2019, 12:54
Горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера
15 октября 2019, 17:24
Сын Байдена рассказал о своей деятельности на Украине
16 октября 2019, 12:54
Адвокат заявил об отсутствии уголовных дел в отношении Порошенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2019, 00:09
Морпехи ВСУ против "российских диверсантов": На Украине опубликовали видео ...
16 октября 2019, 09:54
"Маленький, худенький - не поднимет": Беспечного Зеленского в Донбассе подн...
16 октября 2019, 09:54
Донецк обсуждает арест Пушилина. Неужели опять?
16 октября 2019, 04:54
Лидеры и лузеры бывшего СССР: как рос ВВП в бывших союзных республиках в последние 30...
16 октября 2019, 01:39
Записки киевлянки: «Мира не хотим, но с Россией воевать не можем»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 03:54
Венгрия углубляет проникновение в Закарпатье
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию
13 октября 2019, 00:39
Перебил провокационным вопросом: В Японии заявили, что американские ПРО бесполезны против ракет России
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
12 октября 2019, 14:54
"Он заслужил травлю": Познер публично отрёкся от Соловьёва
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.