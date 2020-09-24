|
Зеленский рассказал, как напрямую общается с Путиным
24 сентября 2020, 02:35 • 24 • Украина
Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал о том, как он напрямую общается с президентом России Владимиром Путиным.
В интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, текст которого также опубликовала пресс-служба Администрации президента, он заявил, что у него есть два основных канала общения с российским лидером.
«У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным — это и Нормандский четырёхсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы», — сказал Зеленский.
Также украинский президент напомнил, что разговаривал с Владимиром Путиным в декабре 2019 года, и тогда они достигли договорённости о транзите российского газа через территорию Украины.
«Коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», — подытожил Зеленский.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
24
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 сентября 2020, 07:40
|
23 сентября 2020, 01:50
|
19 сентября 2020, 02:30
|
22 сентября 2020, 02:55
|
22 сентября 2020, 16:40
|
20 сентября 2020, 15:10
|
21 сентября 2020, 23:15