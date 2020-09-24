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Зеленский рассказал, как напрямую общается с Путиным

24 сентября 2020, 02:35  •  24 • Украина

Глава украинского государства Владимир Зеленский рассказал о том, как он напрямую общается с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью словацкому изданию Hospodarske noviny, текст которого также опубликовала пресс-служба Администрации президента, он заявил, что у него есть два основных канала общения с российским лидером.

«У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным — это и Нормандский четырёхсторонний формат, и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим напрямую. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы», — сказал Зеленский.

Также украинский президент напомнил, что разговаривал с Владимиром Путиным в декабре 2019 года, и тогда они достигли договорённости о транзите российского газа через территорию Украины.

«Коммуникация с президентом России ограниченная, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога», — подытожил Зеленский.

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