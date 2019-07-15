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Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
15 июля 2019, 18:39 • 36 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
РИА Новости
«И напоследок — про жёлтые браслеты «из клубов». На них — фамилии наших пленных моряков», — написал он в Facebook.
По словам главы государства, он намерен носить их до тех пор, пока военные не вернутся домой.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что ключевым вопросом его телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным было освобождение украинских моряков.
Следственное управление ФСБ просит продлить срок ареста военнослужащих, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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