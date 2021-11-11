Зеленский рассказал, чем обернётся паника из-за русских "войск вдоль украинских границ"

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его удивили публикации в западных СМИ о перемещении армии России, а именно из-за скопления русских "войск вдоль украинских границ". Он рассказал, чем обернётся паника, вызванная этими публикациями.

В ходе телеобращения 10 ноября к согражданам Владимир Зеленский рассказал о предоставленной "западными партнёрами" информации, касающейся "перемещения войск России вдоль украинских границ". Он расценил соответствующие публикации в зарубежных СМИ как поддержку Украины.

Однако, отметил украинский президент, подобные статьи вызвали панику. Он признался: удивлён реакцией ряда экспертов, а также блогеров и журналистов. Он попытался убедить общественность, что такое перемещение войск, а также обстрелы и взрывы со стороны России якобы происходят восьмой год подряд. По мнению Зеленского, такими способами Москва оказывает "психологическое давление", но на Украину оно не действует.

"Ваша паника точно не поможет, но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший ущерб, чем боевые действия", - отметил Владимир Зеленский.

Ранее на ту же тему высказался государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы обеспокоены сообщениями о необычной военной активности России рядом с Украиной", - произнёс госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон очень внимательно следит за ситуацией, постоянно проводит консультации с партнёрами и союзниками. При этом у США по-прежнему "нет ясности относительно намерений Москвы".