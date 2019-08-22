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Зеленский расширил рабочую группу по «реинтеграции» Донбасса и Крыма

22 августа 2019, 16:39  •  125 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский расширил состав рабочей группы, которая занимается вопросами «временно оккупированных территорий» Донбасса и Крыма.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Согласно указу, в состав рабочей группы вошли директор общественной организации «Группа влияния» Татьяна Дурнева, а также менеджер общественной организации «Центр информации по правам человека» Елена Лунёва.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее в «Слуге народа» предложили создать комитет Рады по реинтеграции Донбасса.

В середине августа в офисе Зеленского призвали разработать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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