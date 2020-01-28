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Зеленский расширил аппарат СНБО

28 января 2020, 15:54  •  38 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 190 человек. Об этом свидетельствует документ, опубликованный пресс-службой украинского лидера.
 
globallookpress.com
 

«В статье 1 указа президента Украины от 27 января 2015 года №37 «Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» цифры «160» заменить цифрами «190», — говорится в указе.

В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова, а также назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря.

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