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Зеленский расширил аппарат СНБО
28 января 2020, 15:54 • 38 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 190 человек. Об этом свидетельствует документ, опубликованный пресс-службой украинского лидера.
globallookpress.com
«В статье 1 указа президента Украины от 27 января 2015 года №37 «Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» цифры «160» заменить цифрами «190», — говорится в указе.
В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова, а также назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря.
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