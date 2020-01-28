Зеленский расширил аппарат СНБО

• 38 • Украина

Украинский президент Владимир Зеленский расширил штат аппарата СНБО до 190 человек. Об этом свидетельствует документ, опубликованный пресс-службой украинского лидера.

globallookpress.com

«В статье 1 указа президента Украины от 27 января 2015 года №37 «Вопросы аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины» цифры «160» заменить цифрами «190», — говорится в указе. В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарём СНБО Алексея Данилова, а также назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники