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Зеленский рассекретил сам себя одним постом в соцсети

17 февраля 2022, 13:50  •  140 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский выдал себя и своё местоположение сообщением в соцсети. Как выяснилось, он на катере направляется по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе.
"Обострение по всей линии фронта, и верховный главнокомандующий по Азовскому морю на катере изволят кататься и прямо в море с картами работать. Пижон", - не без сарказма отреагировал военкор "Комсомольской правды" Александр Коц в своём Telegram "Kotsnews" на публикацию президента Украины Владимира Зеленского в соцсети.
Новость дополняется.

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