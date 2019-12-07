|
Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным
07 декабря 2019, 02:39 • 78 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
© president.gov.ua
«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: «Мы планируем», — сказал он.
По словам Зеленского, он очень не любит нерезультативность, и это единственное, чего он боится.
Ранее Зеленский заявил о важности переговоров с Путиным. Он назвал отсутствие диалога «бегом на месте».
В Кремле отметили, что испытывают очень сдержанный оптимизм в связи с предстоящей встречей глав государств.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 декабря 2019, 02:09
|
06 декабря 2019, 02:24
|
03 декабря 2019, 07:54
|
01 декабря 2019, 13:39
|
01 декабря 2019, 00:39
|
06 декабря 2019, 07:24
|
02 декабря 2019, 09:09