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Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

07 декабря 2019, 02:39  •  78 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».
 
© president.gov.ua
 

«Я хочу результат. Единственное, из-за чего я переживаю, что мы встретимся и скажем: «Мы планируем», — сказал он.

По словам Зеленского, он очень не любит нерезультативность, и это единственное, чего он боится.

Ранее Зеленский заявил о важности переговоров с Путиным. Он назвал отсутствие диалога «бегом на месте».

В Кремле отметили, что испытывают очень сдержанный оптимизм в связи с предстоящей встречей глав государств.

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