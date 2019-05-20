Зеленский распустил Верховную раду по "методу Голобородько"

Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады, кроме того, попросил отменить закон о депутатской неприкосновенности. Шаг, что называется, по "методу Голобородько". Фактически политик сделал то, что от него ожидали, сращивая образ с киногероем Зеленского в сериале "Слуга народа".

Напомним, церемония инаугурации Владимира Зеленского состоялась. Теперь он официально президент Украины.