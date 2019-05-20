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Зеленский распустил Верховную раду по "методу Голобородько"

20 мая 2019, 14:09  •  44 • Политика
Одно из первых решений Владимира Зеленского после вступления в должность президента - роспуск Верховной рады. Причем заявление сделано, что называется, по "методу Голобородько", с предложением отменить депутатскую неприкосновенность.
Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады, кроме того, попросил отменить закон о депутатской неприкосновенности. Шаг, что называется, по "методу Голобородько". Фактически политик сделал то, что от него ожидали, сращивая образ с киногероем Зеленского в сериале "Слуга народа".
Напомним, церемония инаугурации Владимира Зеленского состоялась. Теперь он официально президент Украины.

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