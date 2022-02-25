Зеленский раскрыл содержание разговора с Байденом: "Благодарен США"

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание разговора с американским коллегой Джо Байденом. "Благодарен США", - признался политик.

Владимир Зеленский информировал о своих действиях через Twitter. В твите, опубликованном в 21:00 (по московскому времени), сказано о только что завершившимся разговоре президента Украины с президентом США.

Зеленский рассказал, что обсуждал с Джо Байденом антивоенную коалицию, а также усиление санкций против России. Третьей темой разговора стала конкретная оборонная помощь Украине.

"Благодарен США за мощную поддержку Украины", - написал Зеленский.

Ранее стало известно о переговорах главы украинского МИД Дмитрия Кулебы с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном. По телефону они обговорили возможности, при помощи которых можно надавить на страны ЕС, чтобы они перестали сомневаться в необходимости отключить Россию от SWIFT.