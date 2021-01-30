Зеленский раскрыл реальное отношение к Трампу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Shealah Craighead/White House/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Украинский лидер решил перестать скрывать свою злость

После инаугурации Джо Байдена, который в прошлом оказывал активную поддержку украинской стороне, Владимир Зеленский решил рассказать о своем реальном отношении к бывшему американскому президенту.

Как известно, Дональду Трампу пока не оставляют шанса занять президентский пост во второй раз. Сейчас, заявлявший ранее о том, что берет с политика пример Зеленский сообщил, что зол на экс-президента США. Об этом он рассказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO. В Сети пока опубликован лишь тизер передачи, полноценная версия должна выйти в воскресенье.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H — Axios (@axios) January 29, 2021

"Как я могу заметить, вы злитесь на президента Трампа. Может быть, немного?", – спросил журналист.

"Немного", – ответил с улыбкой Зеленский.

Американцы в комментариях написали, что республиканцы будут использовать эту фразу Зеленского, жалуясь, что тот мог бы сообщить о своих претензиях, пока Трамп был президентом, однако "любой здравомыслящий человек поймет, что ему следует хранить молчание, чтобы Трамп не навредил Украине".

В конце своего президентского срока Дональд Трамп заявлял, что что не намерен предоставлять военную помощь Украине. Также он неоднократно требовал от ряда официальных лиц США прекратить помогать Киеву, чтобы "отомстить за ее действия в 2016 году".