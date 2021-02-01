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Зеленский раскритиковал США за публикацию его разговора с Трампом
01 февраля 2021, 11:25 • 223 • Украина
Киев, 1 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не должен был публиковать стенограмму его телефонного разговора с бывшим главой США Дональдом Трампом в 2019 году.
Содержание разговора двух президентов стало поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа осенью 2019 года. Демократы утверждали, что президент США мог оказывать давление на Зеленского, чтобы побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок в 2020 году.
По этой причине Белому дому пришлось обнародовать стенограмму разговора двух президентов. Министерство юстиции США не нашло в содержании разговора нарушений национального законодательства.
По мнению президента Украины, публикация стенограммы его беседы с Трампом была «очень неправильным» шагом. Зеленский подчеркнул, что права публиковать подобное не было ни у одной стороны.
Ранее пользователи Сети усомнились, что Зеленский собирается идти на второй президентский срок. По словам исключенного из партии «Слуга народа» парламентария Гео Лероса, в ходе мероприятия в честь дня рождения Зеленский объявил о намерении участвовать в следующих выборах на пост украинского лидера.
Автор: Мария Веселова
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