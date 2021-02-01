Зеленский раскритиковал США за публикацию его разговора с Трампом

Киев, 1 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Белый дом не должен был публиковать стенограмму его телефонного разговора с бывшим главой США Дональдом Трампом в 2019 году.

Содержание разговора двух президентов стало поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа осенью 2019 года. Демократы утверждали, что президент США мог оказывать давление на Зеленского, чтобы побудить Киев помочь ему переизбраться на второй срок в 2020 году.

По этой причине Белому дому пришлось обнародовать стенограмму разговора двух президентов. Министерство юстиции США не нашло в содержании разговора нарушений национального законодательства.

«Я читаю, что Трамп оказывал давление [на меня]. Я был очень оскорблен, услышав это. Почему? Потому что я - президент Украины. Мы можем быть меньше, чем США, но мы — независимая Украина. Поэтому он не давил на меня, я никогда так не скажу», — сказал Зеленский в интервью телеканалу HBO.

По мнению президента Украины, публикация стенограммы его беседы с Трампом была «очень неправильным» шагом. Зеленский подчеркнул, что права публиковать подобное не было ни у одной стороны.

Ранее пользователи Сети усомнились, что Зеленский собирается идти на второй президентский срок. По словам исключенного из партии «Слуга народа» парламентария Гео Лероса, в ходе мероприятия в честь дня рождения Зеленский объявил о намерении участвовать в следующих выборах на пост украинского лидера.