Зеленский расхрабрился после акции из двух протестующих: "Критики не боюсь"

Информация о задержании якобы "двух несовершеннолетних" дошла до президента Украины, который решил "выяснить ситуацию" и разобраться с "протестом в Ровно". После этого он обратился к МВД с просьбой не применять никаких мер в отношении тех, кто протестует по политическим мотивам, если только они своими действиями не нарушают общественный порядок.

"Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не применять меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", - написал Зеленский.

О задержании 16-летней девушки и 20-летнего парня в субботу сообщили украинские СМИ. По их информации, молодые люди вышли на центральную площадь города Ровно, чтобы заявить о том, что новый президент нарушил закон. Активисты уверены, что Зеленский не имеет права назначать на ключевые должности в стране "своих друзей", поэтому теперь он должен "покинуть свой пост".

Полиция, задержав протестующих, составила протокол о правонарушении и стала готовить материалы для передачи дела в суд. Это вызвало резкую критику в Сети.

Между тем на петицию с требованием об отставке Зеленского в его администрации отреагировали с юмором, назвав это обращение "шуткой". Под документом подписались более 20 тысяч человек - именно столько подписей требуется собрать, чтобы президент Украины рассмотрел петицию. Однако, как заявили представители Зеленского, никакого рассмотрения не будет.

Впрочем, у сторонников Зеленского достаточно ресурсов, чтобы противостоять такого рода петициям. Только на его сайте зарегистрировано более 610 тысяч человек. А в Сети появились три контрпетиции: против отставки, за отмену петиции об уходе политика с поста и за отказ от рассмотрения петиции об отставке. Получился такой массированный удар по противникам Зеленского. С какой стороны ни зайди, везде у них найдётся ответ.