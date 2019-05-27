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Зеленский расхрабрился после акции из двух протестующих: "Критики не боюсь"
27 мая 2019, 05:24 • 58 • В мире
В субботу, 25 мая, в Ровно полиция задержала парня и девушку, которые вышли на пикет с требованием импичмента нового президента Украины. "Критики не боюсь", - отреагировал в Facebook Зеленский.
Информация о задержании якобы "двух несовершеннолетних" дошла до президента Украины, который решил "выяснить ситуацию" и разобраться с "протестом в Ровно". После этого он обратился к МВД с просьбой не применять никаких мер в отношении тех, кто протестует по политическим мотивам, если только они своими действиями не нарушают общественный порядок.
О задержании 16-летней девушки и 20-летнего парня в субботу сообщили украинские СМИ. По их информации, молодые люди вышли на центральную площадь города Ровно, чтобы заявить о том, что новый президент нарушил закон. Активисты уверены, что Зеленский не имеет права назначать на ключевые должности в стране "своих друзей", поэтому теперь он должен "покинуть свой пост".
Полиция, задержав протестующих, составила протокол о правонарушении и стала готовить материалы для передачи дела в суд. Это вызвало резкую критику в Сети.
Между тем на петицию с требованием об отставке Зеленского в его администрации отреагировали с юмором, назвав это обращение "шуткой". Под документом подписались более 20 тысяч человек - именно столько подписей требуется собрать, чтобы президент Украины рассмотрел петицию. Однако, как заявили представители Зеленского, никакого рассмотрения не будет.
Впрочем, у сторонников Зеленского достаточно ресурсов, чтобы противостоять такого рода петициям. Только на его сайте зарегистрировано более 610 тысяч человек. А в Сети появились три контрпетиции: против отставки, за отмену петиции об уходе политика с поста и за отказ от рассмотрения петиции об отставке. Получился такой массированный удар по противникам Зеленского. С какой стороны ни зайди, везде у них найдётся ответ.
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