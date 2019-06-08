Зеленский ради победы на выборах устроит бойню в Донбассе

Автор:

Павленко Дмитрий

Состоявшаяся в минувшую среду в Минске очередная встреча Трёхсторонней контактной группы по Донбассу дала надежду на определённый прорыв в урегулировании конфликта, установлении устойчивого режима прекращения огня и достижения соглашения об освобождении пленных. Однако, если судить по последним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского и других представителей украинского политикума, надежды на мир носят весьма иллюзорный характер.

Зеленский обвинил защитников Донбасса в убийстве боевиков «Азова»

Накануне на сайте президента Украины появилось заявление, в котором Зеленский обвинил Россию и неких «наёмников» в нарушении Минских соглашений. Поводом послужила эскалация напряжённой обстановки в районе населённого пункта Новолуганское, где в результате ответного огня со стороны вооружённых сил ДНР были уничтожены двое и ранены восемь боевиков нацистского формирования «Азов».

Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует как минимум о частичной потере управления и контроля над наёмниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями,

– заявил украинский президент, добавив, что «ВСУ будут отвечать жёстко и в соответствии с ситуацией».

О чём «забыл» упомянуть преемник и продолжатель милитаристского курса Петра Порошенко?

Фото: www.globallookpress.com

Началось всё с того, что около 30 боевиков «Азова» задумали прощупать устойчивость позиций защитников Донбасса в направлении Горловки. Сопровождалось это действие артиллерийской подготовкой, в результате которой под удар попали прифронтовой посёлок Гольмовский и населённый пункт Доломитное. При этом стреляли украинские каратели вовсе не из рогаток, а из запрещённых Минскими соглашениями 122-мм артиллерийских орудий (применялись, соответственно, либо буксируемые орудия Д-30, либо самоходные установки 2С1 «Гвоздика»). Однако артиллерийский огонь по мирным посёлкам не позволил нацистам скрытно подобраться к позициям ДНР. Группа украинских боевиков была своевременно обнаружена и получила достойный отпор. Беспорядочно отступая, «азовцы» наткнулись на собственное минное поле. По данным Народной милиции ДНР, общие потери карателей составили 11 человек, из которых двое – «двухсотыми». Их тела были брошены в спешке отступавшими «побратимами» на поле боя.

А теперь результаты сегодняшних ночных обстрелов:

Практически в течение всей ночи посёлок Гольмовский подвергался обстрелу. В результате получено прямое попадание по адресу Больничная, 16. Попадания в автокооператив «Союз». Повреждены боксы 105, 106, 107, 109, 35, 28. Уничтожен квадроцикл. Посёлок Доломитный и часть Гольмовского без света. Гольма, Больничная, 19/55 – попадание на балкон, 4-й этаж 5-этажного дома,

– сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

Также под удар попал и соседний с Гольмой посёлок Зайцево. Вот таким образом за провалившуюся операцию «Азова» по прорыву линии фронта ДНР Украина отплатила обычным мирным жителям Донбасса. Однако о них Зеленский не вспоминает, не положено. Равно как он молчал и о вчерашнем обстреле жилых домов по улице Маяковского в Ясиноватой, и о миномётном ударе по соборной мечети Ахать-Джами, что на проспекте Маршала Жукова в донецком посёлке Октябрьский, произведённом в минувший вторник аккурат в момент празднования мусульманами Ураза-байрама.

При этом Зеленский подчеркнул, что «на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной». Всё строго по Оруэллу: война – это мир, свобода – это рабство…

А вот ликвидированных «азовцев» Зеленский пожалел и выразил соболезнования их родственникам. У кого-то ещё остались вопросы, почему новоявленный президент Украины никак не осудил снос теми же боевиками «Азова» памятника маршалу Жукову в Харькове?

Нет, дело здесь вовсе не в большой любви президента-комика к украинским идейным последователям нацистского фюрера. Единственное чувство, которое он может перед ними испытывать, – это страх. Тем более что экс-главарь запрещённого в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош уже пообещал Зеленскому персональную «гилляку» на киевском майдане.

Политический «котёл» для Зеленского

Как уже писал Царьград, сейчас Зеленский в буквальном смысле находится в состоянии цугцванга. Распущенная Верховная рада продолжает работать и торпедирует любые его инициативы. Так, 6 июня депутаты не смогли набрать нужное число голосов за отставку главы СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и главы МИД Павла Климкина. Ещё ранее они выразили доверие правительству Владимира Гройсмана. В то же время на последней встрече в Минске, где Украину представлял вновь назначенный Зеленским Леонид Кучма, был поднят вопрос о снятии блокады с ДНР и ЛНР, который вызвал ожесточённую реакцию со стороны украинской «партии войны». Так, бывший президент Незалежной Пётр Порошенко потребовал от своего сменщика дать публичный ответ, на каком основании украинская делегация получила такие директивы. Он назвал «предательством национальных интересов нашего государства» реализацию российского сценария в Донбассе, под которым, очевидно, подразумевается снятие блокады.

Не удержался Пётр Алексеевич и от критики обвинений Зеленского в адрес России и ополченцев ДНР за ликвидацию группы боевиков «Азова». Экс-президент усмотрел в заявлении Зеленского «легитимизацию оккупации»:

Сегодня мы услышали очень небезопасное заявление президента Зеленского – якобы Россия перестала контролировать вооружённые силы, которые расположены на оккупированной территории. Это абсолютно не соответствует действительности! Звучит как приглашение России на Донбасс, чтобы легитимизировать оккупацию.

Таким образом, Зеленский загнан в политический «котёл». Выполнить своё главное предвыборное обещание о прекращении войны в Донбассе он не способен. Это не устраивает ни основных конкурентов из числа представителей старой власти, ни национал-радикалов, ни олигарха Игоря Коломойского, которого считают главным кукловодом Зеленского, ни контролирующие Украину Соединённые Штаты. Вполне логично, что в таких условиях новоявленный президент Украины делает антироссийские выпады и поддерживает военную напряжённость на линии соприкосновения в Донбассе.

В то же время продолжение милитаристского курса Порошенко чревато для Зеленского потерей значительной части электората в преддверии парламентских выборов, что может привести к нежелательным внутриполитическим последствиям в виде сохранения нелояльного большинства в парламенте нового созыва. Отсюда возникает то и дело звучащая «голубиная» риторика в виде инициатив о снятии блокады с Донбасса и обсуждения вопросов «урожайного перемирия» и обмена пленными, что по факту является всего лишь отвлекающим манёвром.

Потеря власти или инициация кровью: что выберет Зеленский?

Но, как мы знаем из исторического опыта той же Украины, излюбленная тактика украинских политиков усидеть одной пятой точкой сразу на двух стульях неизменно даёт сбой. И очень скоро Зеленскому предстоит либо окончательно сбросить маску «доброго клоуна» и пройти необходимую для каждого бандеровца инициацию кровью, либо оказаться перед перспективой потерять не только президентское кресло, но и с большой вероятностью свободу и даже жизнь. И если последний вариант представляется крайне маловероятным, так как необходимым условием для него является наличие сильной и волевой личности, способной ради принципов идти против течения, то окончательное превращение Зеленского в Порошенко 2.0 может быть реализовано самым циничным и бессовестным образом. То есть при помощи войны.

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Поводом для войны и очередной масштабной русофобской истерии может послужить масштабная провокация. Гораздо лучше спланированная и подготовленная, чем та, которую пытались осуществить минувшей ночью нацисты из «Азова».

И здесь Зеленский может воспользоваться опытом Порошенко, который не останавливался ни перед чем, чтобы отвлечь население Украины от внутренних проблем – будь то приказ уничтожить малайзийский боинг, подорвать пассажирский автобус на блокпосту под Волновахой или ударить из «Градов» по жилым кварталам контролируемого украинскими военными Мариуполя. А циничное пропагандистское шоу с «плачем Ярославны» по «невинным жертвам российской агрессии» станет хорошим поводом для того, чтобы забыть о всех предвыборных обещаниях и дискредитировать саму идею мирного урегулирования конфликта.

Насколько вероятен такой сценарий? Зависит от того, остались ли у старого нового киевского руководства зачатки совести и здравого смысла. К сожалению, все вышеприведённые случаи, да и произошедший уже в президентство Зеленского обстрел донецкой мечети Ахать-Джами, который менее всего похож на случайность или ошибку корректировщика, не оставляют никаких иллюзий.