Голландия, страны Прибалтики и Польша раскритиковали Украину за слишком быструю нормализацию отношений с Россией. Как сообщает Financial Times, среди европейских партнёров возник раскол из-за чрезмерно быстрой нормализации отношений Киева и Москвы.

Пересуды на международном уровне взбудоражили и диванных экспертов. В Twitter пользователи делятся соображениями по поводу того, как реагировать на "демарш" Владимира Зеленского, ставшего "играть за Путина".

Одни отмечают, что выдача "ценного свидетеля" по трагедии MH17 Владимира Цемаха России стоила жизни бойцам ВСУ.

"Похищение Цемаха стоило жизни одному украинскому агенту, другой лишился ноги. Но спустя два месяца Киев отпустил человека, который смог пролить свет в деле MH17", - отмечает комментатор в Twitter под ником raamoprusland.

"Передача ключевого свидетеля по делу MH17 означает только одно: Зеленский работает на Путина", - пишет Сергей Люцик.

Некоторые напоминают, что Трамп приветствовал обмен. По мнению блогера PsiloVouno, американский лидер таким образом попросту препятствует расследованию трагедии.

"Играя в политику с Украиной и Россией, Трамп препятствует голландскому расследованию расстрела рейса MH17 россиянами на востоке Украины, где погибло почти 300 пассажиров", - отмечает блогер.

Ну а Walt395 убеждён, что передача Цемаха означает одно: "Теперь Украина присоединилась к Москве в сокрытии преступления по сбитому MH17. Поэтому Украину следует считать соучастником того же преступления".

Впрочем, никто из диванных экспертов не стал вдаваться в детали случившегося. В частности, никто из них не вспомнил, что экс-командующий силами ПВО Владимир Цемах был выкраден из ДНР украинскими спецслужбами, а затем вывезен на Украину.

Киев пытался выставить его свидетелем и обвиняемым по делу о крушении малайзийского боинга MH17, несмотря на то что Цемах получил должность уже после катастрофы.