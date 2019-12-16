Зеленский "забыл" про особый статус Донбасса, но не про "Автономную Республику Крым"

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Основной закон не содержит пункта о децентрализации власти. Это стало известно после публикации документа на официальном портале Верховной рады.

Положение о предоставлении особого статуса Донбассу содержится в Минских соглашениях, однако Зеленский проигнорировал это. Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко уточнил, что законопроект направлен на завершение реформы децентрализации, поэтому в нём не говорится про особый статус не только Донбасса, но и Киева.

"Очень сбалансированный законопроект", - цитирует его слова ТАСС.

Как указано в пояснительной записке, документ основан на Европейской хартии местного самоуправления и предполагает трёхуровневую структуру, причём в отдельную административно-территориальную единицу выделена так называемая "Автономная Республика Крым".

Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошёл в состав России по итогам референдума.