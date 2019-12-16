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Зеленский "забыл" про особый статус Донбасса, но не про "Автономную Республику Крым"
16 декабря 2019, 20:54 • 86 • Политика
В законопроекте о внесении изменений в конституцию Украины Владимир Зеленский не упомянул про особый статус Донбасса. Зато он не забыл про "Автономную Республику Крым".
Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Основной закон не содержит пункта о децентрализации власти. Это стало известно после публикации документа на официальном портале Верховной рады.
Положение о предоставлении особого статуса Донбассу содержится в Минских соглашениях, однако Зеленский проигнорировал это. Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко уточнил, что законопроект направлен на завершение реформы децентрализации, поэтому в нём не говорится про особый статус не только Донбасса, но и Киева.
"Очень сбалансированный законопроект", - цитирует его слова ТАСС.
Как указано в пояснительной записке, документ основан на Европейской хартии местного самоуправления и предполагает трёхуровневую структуру, причём в отдельную административно-территориальную единицу выделена так называемая "Автономная Республика Крым".
Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошёл в состав России по итогам референдума.
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