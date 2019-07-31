Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию и ответил тем же

В ходе разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением выборных кампаний в стране и пожелал успехов в формировании правительства и в дальнейшей работе.

В ответ Зеленский еще раз подтвердил приглашение в адрес белорусского президента посетить Украину в ходе II Форума регионов Беларуси и Украины в октябре текущего года в Житомире. Лукашенко принял приглашение и отметил, что видит его высокую эффективность для экономик обоих государств.

Также Владимир Зеленский поздравил Лукашенко с "блестящим проведением" II Европейских игр. В ответ Лукашенко поздравил коллегу с высокими результатами сборной Украины.

В финале разговора Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате", говорится в сообщении.