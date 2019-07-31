Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Чемодан - вокзал - Россия" или смерть: Замгенпрокурора Украины потреб...
Депутатов от оппозиции сделают еще покладистей
Как связаны Медведчук и Дубинский
Полонизация Волыни и Галиции: как складывались отношения между поляками и украин...
Главная / Политика

Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию и ответил тем же

31 июля 2019, 15:09  •  15 • Политика
Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко рассказала о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как говорится в сообщении, украинский коллега "с удовольствием" принял приглашение белорусского лидера посетить страну, ответив тем же.
В ходе разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением выборных кампаний в стране и пожелал успехов в формировании правительства и в дальнейшей работе.
В ответ Зеленский еще раз подтвердил приглашение в адрес белорусского президента посетить Украину в ходе II Форума регионов Беларуси и Украины в октябре текущего года в Житомире. Лукашенко принял приглашение и отметил, что видит его высокую эффективность для экономик обоих государств.
Также Владимир Зеленский поздравил Лукашенко с "блестящим проведением" II Европейских игр. В ответ Лукашенко поздравил коллегу с высокими результатами сборной Украины.
В финале разговора Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате", говорится в сообщении.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



15
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 22:54
В телеэфире у Соловьева показали матерное обращение к Зеленскому. Видео
30 июля 2019, 16:24
"Может, делянку им на Колыме?": Подыскивающих "площадь под майдан" в Москве пользователи "послали" под танки
30 июля 2019, 19:39
Пушков отреагировал на идею Киева создать русскоязычный телеканал
30 июля 2019, 22:54
Путин в конвенции показал, как будем делить Каспийское море
31 июля 2019, 11:54
Потянет ли Украина Россию в "средневековье"? Онищенко назвал три главные угрозы соседям Незалежной
30 июля 2019, 16:24
"Такой биомусор не любят даже американцы": В соцсетях напомнили предателям Родины об их бесславной участи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2019, 03:54
"Люстрировать запросто": Военный эксперт предупредил, что грозит швырнувшему землю из Дебальцева Трюхану
27 июля 2019, 03:54
Американский "убийца субмарин" пошёл на хитрость при приближении к базе ВМФ России в САР
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве
27 июля 2019, 23:24
Начали взрывать своих же: В ВСУ стали избавляться от неуправляемых националистов, сообщили ополченцы
24 июля 2019, 17:24
ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
28 июля 2019, 20:52
Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.