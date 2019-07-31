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Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию и ответил тем же
31 июля 2019, 15:09 • 15 • Политика
Пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко рассказала о его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как говорится в сообщении, украинский коллега "с удовольствием" принял приглашение белорусского лидера посетить страну, ответив тем же.
В ходе разговора Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением выборных кампаний в стране и пожелал успехов в формировании правительства и в дальнейшей работе.
В ответ Зеленский еще раз подтвердил приглашение в адрес белорусского президента посетить Украину в ходе II Форума регионов Беларуси и Украины в октябре текущего года в Житомире. Лукашенко принял приглашение и отметил, что видит его высокую эффективность для экономик обоих государств.
Также Владимир Зеленский поздравил Лукашенко с "блестящим проведением" II Европейских игр. В ответ Лукашенко поздравил коллегу с высокими результатами сборной Украины.
В финале разговора Зеленский "с удовольствием" принял приглашение Лукашенко посетить Белоруссию "в любое время и в любом формате", говорится в сообщении.
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