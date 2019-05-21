Зеленский "рассорил" депутатов Госдумы: "Чтобы работать, необязательно признавать"

Ранее в Госдуму на рассмотрение был предложен проект постановления о непризнании выборов президента Украины. Причём сделано это было ещё даже до проведения в Незалежной первого тура президентских выборов.

Сейчас глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что этот документ может вообще быть снят с рассмотрения.

Но политик также отметил, что "для того чтобы работать, необязательно признавать" выборы президента Украины. И добавил, что акт непризнания итогов выборов вообще может привести к тому, что с Киевом невозможно будет работать и решать вопросы.

Судя по реакции лидера ЛДПР, новый президент Украины Владимир Зеленский "рассорил" депутатов Госдумы РФ, поскольку Владимир Жириновский всё же настаивает на том, чтобы проект был принят. То есть придерживается кардинально иной точки зрения.

"Надо включить в повестку дня, если мы примем такое заявление, это будет основание для президента не признавать выборы". "В первый же день вступления в должность новый президент Украины обращается к США, чтобы усилить санкции против нас. Что, мы будем признавать президента, который просит Америку еще больше ударить по России? Такая же позиция, как была при Порошенко", - цитирует Жириновского ТАСС.