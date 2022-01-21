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Зеленский "раскрыл" план России по "захвату" Украины: Русские возьмут Харьков

21 января 2022, 16:05  •  241 • Политика
Зеленский раскрыл стратегию "нападения" России на Украину. Президент ожидает, что русские в первую очередь захватят Харьков.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может напасть на регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь. Об этом украинский лидер заявил в интервью газете The Washington Post.
Американские журналисты спросили у Зеленского, боится ли он, что русские стремятся захватить определенные части вашей страны, и если да, то какие? В частности, был упомянут Мариуполь.
Зеленский ответил, что стратегию "нападения" России на Украину якобы заключается в том, чтобы вторгнуться под предлогом защиты русскоязычного населения на востоке страны. И в качестве одной из целей украинский президент назвал Харьков.
При этом Зеленский признал, что на Украине живёт много людей, которые поддерживают воссоединение Крыма с Россией, а также независимость Донбасса. Однако глава Украины уверен, что эти люди будут воевать с Россией в случае "вторжения".
Помимо армии, каждый украинец будет сражаться, чтобы защитить свою землю,
- пафосно заявил Зеленский в интервью.
Напомним, что Запад уже несколько месяцев заявляет о готовящемся вторжении России на Украину, однако оно всё никак не происходит и не происходит. Последний раз срок "нападения" сдвинули на середину января-февраля, но потом поняли провальность этой затеи и призвали ждать "вторжения" русских "в любой момент".

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