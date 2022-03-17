Зеленский "пролетел" с бесполётной зоной над Украиной: США не желает воевать с Россией

Белый дом остается глухим к просьбам Владимира Зеленского закрыть небо над Украиной. НАТО поддерживает Джо Байдена в этом решении.

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки в очередной раз подтвердила, что президент США Джо Байден не намерен исполнять неоднократные просьбы Владимира Зеленского об установлении бесполётной зоны над Украиной. По её словам, ни давление со стороны украинского президента, ни со стороны некоторых государственных деятелей в американском правительстве и Конгрессе не изменят принятого решения. Ранее Байден заявлял, что закрытие неба над Украиной будет означать начало Третьей мировой войны, причем США выступит в ней напрямую против России, а этого надо избегать.

Псаки пояснила, что такое развитие событий не отвечает интересам национальной и глобальной безопасности.

Президент продолжает считать, что бесполётная зона была бы эскалационным шагом, способным привести к войне с Россией,

– заявила пресс-секретарь.

При этом она отметила, что позицию Зеленского в Вашингтоне тоже понимают.

Ранее постоянный представитель Вашингтона при НАТО Джулиан Смит заявила, вопрос о введении бесполётной зоны над территорией Украины не будет рассматриваться, несмотря на то, что некоторые члены альянса такое предложение вносили, поддерживая просьбы президента Украины.