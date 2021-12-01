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Зеленский "проиграл" выборы. Стало известно, сколько украинцев готовы переизбрать президента

01 декабря 2021, 15:55  •  139 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заранее "проиграл" предстоящие выборы. Стало известно, сколько украинцев готовы переизбрать политика. Их оказалось в разы меньше, чем в 2019 году.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС). Согласно исследованию, более половины респондентов (58,2%) не хотят переизбрания Зеленского на второй срок. Примерно треть (34,3%) поддерживают выдвижение политика на выборах.
Приблизительно такое же соотношение наблюдается и в оценке Зеленского как Верховного главнокомандующего. Более половины опрошенных (51,6%) уверено, что президент не сможет организовать оборону в случае войны с Россией. Чуть более трети респондентов (35,9%) придерживаются обратного мнения.
Отметим, что результаты опроса показывают кардинальную смену электорального настроения. По сути, уровень поддержки Зеленского сейчас достиг уровня поддержки его предшественника Петра Порошенко, который на прошлых президентских выборах проиграл с огромным отставанием.
В первом туре за Зеленского проголосовали 30,2% избирателей против 15,9% голосов у Порошенко. Во втором туре - 73,22% против 24,45% у соперника.
Столь большая поддержка Зеленского объяснялась тем, что украинцы устали от постоянной войны, радикализации общества, тотальной украинизации, роста тарифов и милитаристской риторики. Зеленский же обещал снизить тарифы, посадить коррупционеров и принести мир в Донбасс. Однако, оказавшись у власти, он тут же продолжил курс Порошенко, продолжая войну, обостряя конфронтацию с Россией и стремясь угодить националистам, которые представляют на Украине кричащее меньшинство.

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