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Зеленский "проговорился" о будущем после президентства: "Пять лет ничего не делал"
08 октября 2020, 12:10 • 20 • Политика
Владимир Зеленский "проговорился" о будущем после президентства. "Пять лет ничего не делал", - произнёс он и предложил поставить памятник Украине, которой так нелегко с ним пришлось.
Речь идёт об одном из выпусков "Вечернего квартала" - юмористического шоу, которое создавала бывшая команда КВН, а позднее студия "Квартал 95". Владимир Зеленский был художественным руководителем коллектива.
В своём выступлении Зеленский играет самого себя - президента Украины, но уже после сложения полномочий. Он выходит на сцену, вынося сломанный велосипед "Украина".
"Вот, возвращаю вам Украину. Рама погнута, цепь порвана. Остался от Украины только бардачок", - констатирует юморист, отмечая при этом, что бардачок достаточно большой.
Дальше Зеленский признаётся, что не имеет к этим поломкам отношения.
"Я ничего не делал. Вы все видели, что пять лет ничего не делал", - говорит он.
Переходя с украинского на русский, Владимир Зеленский предлагает поставить Украине памятник. Бедненькой Украине, которой с ним было трудно. Но и ему было непросто: все эти годы ехать без седла, приспосабливаться. В конце минутного выступления актёр заявляет со сцены, что его страна стояла и стоять будет. А велосипед так и лежит у ног артиста.
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