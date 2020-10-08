Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Зеленский "проговорился" о будущем после президентства: "Пять лет ничего не делал"

08 октября 2020, 12:10  •  20 • Политика
Владимир Зеленский "проговорился" о будущем после президентства. "Пять лет ничего не делал", - произнёс он и предложил поставить памятник Украине, которой так нелегко с ним пришлось.
Речь идёт об одном из выпусков "Вечернего квартала" - юмористического шоу, которое создавала бывшая команда КВН, а позднее студия "Квартал 95". Владимир Зеленский был художественным руководителем коллектива.
В своём выступлении Зеленский играет самого себя - президента Украины, но уже после сложения полномочий. Он выходит на сцену, вынося сломанный велосипед "Украина".
"Вот, возвращаю вам Украину. Рама погнута, цепь порвана. Остался от Украины только бардачок", - констатирует юморист, отмечая при этом, что бардачок достаточно большой.
Дальше Зеленский признаётся, что не имеет к этим поломкам отношения.
"Я ничего не делал. Вы все видели, что пять лет ничего не делал", - говорит он.
Переходя с украинского на русский, Владимир Зеленский предлагает поставить Украине памятник. Бедненькой Украине, которой с ним было трудно. Но и ему было непросто: все эти годы ехать без седла, приспосабливаться. В конце минутного выступления актёр заявляет со сцены, что его страна стояла и стоять будет. А велосипед так и лежит у ног артиста.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 06:40
Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку
08 октября 2020, 03:00
Какие уроки вынес Запад из войны в Карабахе: "Время танков как боевой платформы прошло"
08 октября 2020, 01:10
"Лживая и тайная политика элиты": коронавирусные планы Собянина разоблачил Мардан
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином...
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хва...
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел...
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2020, 03:20
"Если бы не вы, мы бы пили "Баварское": Гурнов анекдотом объяснил суть армяно-азербайджанской войны
03 октября 2020, 11:10
В украинских СМИ призвали покончить с растлителем Порошенко выстрелом в голову
04 октября 2020, 17:25
"Удар Азербайджана по самолётам РФ" и "контроль русской базы в Гюмри": Кто объявил Москве инфовойну?
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию покушения на убийство
05 октября 2020, 12:40
В Германии заподозрили США в инсценировке отравления Навального
06 октября 2020, 01:30
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.