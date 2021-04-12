Зеленский "присвоил" космические достижения прошлого. Захарова поставила его на место

Представитель МИД России Мария Захарова отметила на слова президента Украины Владимира Зеленского о роли украинцев в космических свершениях Советского союза.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Зеленского о полете Юрия Гагарина в космос. Зеленский ранее заявил, что без украинских инженеров и проектировщиков полет бы не состоялся.

Зеленский также сказал, что украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации космической программы.

Захарова отметила, что Россия никогда не делила по национальному признаку славу космических побед.

По ее словам, "спутники, ракеты и улыбка Гагарина – всё это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик... Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели".

Она сожалеет, что "ярчайшими достижениями" Киева стали ярчайшими стали "неуемная злоба", "русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой".