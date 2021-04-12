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Зеленский "присвоил" космические достижения прошлого. Захарова поставила его на место

12 апреля 2021, 18:50  •  154 • Политика
Представитель МИД России Мария Захарова отметила на слова президента Украины Владимира Зеленского о роли украинцев в космических свершениях Советского союза.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Зеленского о полете Юрия Гагарина в космос. Зеленский ранее заявил, что без украинских инженеров и проектировщиков полет бы не состоялся.
Зеленский также сказал, что украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации космической программы.
Захарова отметила, что Россия никогда не делила по национальному признаку славу космических побед.
По ее словам, "спутники, ракеты и улыбка Гагарина – всё это было общее и принадлежало всем 15 республикам Союза Советских Социалистических Республик... Ученым, рабочим, учителям, врачам, военным и всем, кто работал на покорение невероятной цели".
Она сожалеет, что "ярчайшими достижениями" Киева стали ярчайшими стали "неуемная злоба", "русофобия и реинкарнация националистической идеологии с нацистской символикой".

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