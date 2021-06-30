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Зеленский "побил горшки" со всеми спонсорами - Корнилов

30 июня 2021, 04:05  •  166 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский "побил горшки" со всеми западными спонсорами и союзниками, требуя оказывать поддержку по первому зову. Публицист Владимир Корнилов оценил "европейское" будущее страны.
Всё больше западных стран начинают критично смотреть на Украину. Зеленский тем временем ищет себе новых союзников, параллельно ссорясь со старыми, считает Корнилов.
Зеленский лихорадочно ищет поддержки в странах, которые не являлись первыми в плане подмоги - в Великобритании и Канаде. При этом он умудряется "побить горшки" со всеми благодетелями и спонсорами, - рассказал он "Народным новостям".
По словам эксперта, Украину загнали в состояние полной зависимости от Запада. И чем больше проходит времени, тем сильнее эта зависимость.
Отметим, что весь последний год Украина предъявляет претензии к американским и европейским партнёрам за то, что те не остановили "Северный поток - 2", не стали вводить очередные санкции против России и не приняли Украину в НАТО. При этом представители западных стран ранее неоднократно заявляли, что вопрос включения Украины в НАТО вообще не стоит на повестке дня.
Очередным поводом для недовольства стал отказ Германии предоставлять Киеву оружие для "защиты Чёрноморского побережья". По словам немецких политиков, Украине стоит больше думать о разминировании Донбасса, а не о гипотетической "войне" с Россией.

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