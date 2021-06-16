Зеленский "по-русски" обратился к Путину: "Все знают, в чём адженда"

Зеленский "по-русски" ответил на вопрос о Путине. "Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чём адженда", - сказал глава Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину "на русском языке" во время беседы с иностранными журналистами. Речь шла о переговорах лидеров по Донбассу.

У Зеленского попросили прокомментировать слова Путина о том, что ему есть о чём поговорить с главой Украины. В частности, президент России отметил, что между Москвой и Киевом накопилось много проблем, требующих обсуждения. При этом Путин подчеркнул, что проблему Донбасса Зеленскому следует обсуждать не с ним, а с представителями ЛНР и ДНР.

Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали,

- заявил Зеленский.

Под "аджендой" президент Украины имел в виду английское слово "agenda", которое переводится как "повестка", "программа" или "план". Таким образом Зеленский в очередной раз попытался увильнуть от прямых переговоров с ЛНР и ДНР.

У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда,

- добавил президент Украины.