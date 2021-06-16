Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенная вскользь фраза Путина озадачила Берлин: "Страшный сон Германии&qu...
"Зачитай, всё": Протасевич рассказал, как на самом деле записывают обр...
В Израиле новый премьер-министр: Речь Нетаньяху обернулась скандалом
"Путин?!": Фото с G7 оказалось лучше любого анекдота
Главная / Политика

Зеленский "по-русски" обратился к Путину: "Все знают, в чём адженда"

16 июня 2021, 22:00  •  50 • Политика
Зеленский "по-русски" ответил на вопрос о Путине. "Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чём адженда", - сказал глава Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину "на русском языке" во время беседы с иностранными журналистами. Речь шла о переговорах лидеров по Донбассу.
У Зеленского попросили прокомментировать слова Путина о том, что ему есть о чём поговорить с главой Украины. В частности, президент России отметил, что между Москвой и Киевом накопилось много проблем, требующих обсуждения. При этом Путин подчеркнул, что проблему Донбасса Зеленскому следует обсуждать не с ним, а с представителями ЛНР и ДНР.
Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну, нормализовать отношения, они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали,
- заявил Зеленский.
Под "аджендой" президент Украины имел в виду английское слово "agenda", которое переводится как "повестка", "программа" или "план". Таким образом Зеленский в очередной раз попытался увильнуть от прямых переговоров с ЛНР и ДНР.
У нас же "деды воевали". Это не банальные вещи, это прямые и понятные вещи. Все знают, в чем адженда,
- добавил президент Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






50
Источник
Похожие новости
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
16 июня 2021, 01:50
В Польше нашёлся самый умный человек
16 июня 2021, 12:50
"Без колебаний встанет за Москву": Sohu рассказало о мощном союзнике России
16 июня 2021, 05:30
"Северный поток – 2" строили, чтобы "обойти" Украину – Кулеба
16 июня 2021, 11:00
Раскрыта тайна пропавших чертежей русского самолёта: "Нечаянно" попали в руки Пентагона
16 июня 2021, 01:50
"Наши в городе!" Вместе с Лавровым к Байдену приехал русский генерал
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2021, 13:25
"Это ... (censored)!": День России обернулся матерным скандалом в прямом эфире
10 июня 2021, 18:20
До поляков дошло: Игры закончились - "дальше отрежут газ"
16 июня 2021, 05:30
"Если хотите понять – послушайте": Путин заставил американцев разочароваться в своих СМИ
10 июня 2021, 10:05
Украли еще одного оппозиционера: "диктатор" снова унизил Вашингтон
12 июня 2021, 11:35
"Господин президент, вы - убийца?": Путин заставил выслушать ответ
15 июня 2021, 13:50
"Мы вас закопаем": "Ляпы" перевода фраз Путина получили неожиданный поворот
13 июня 2021, 06:50
Источник раскрыл план "смертельного удара" по России: Как поделят регионы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.