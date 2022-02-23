Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объявил введение налоговых каникул в стране и о призыве резервистов в особый период.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором пообещал положить конец войне и временно освободил от налогов. Таким образом он отреагировал на признание Россией республик Донбасса.

В речи украинского лидера можно выделить пять главных тезисов. Во-первых, Зеленский заявил, что намерен остановить войну на Украине путём двусторонних переговоров. Во-вторых, он заверил, что на сегодняшний день нет необходимости во всеобщей мобилизации.

Издан указ о призыве резервистов в особый период,

- отметил президент Украины.

Однако сразу после этого тут же уточнил, что речь идёт исключительно о гражданах, отнесённых к оперативному резерву. Таким образом Зеленский хочет "повысить готовность украинской армии" ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке.

В конце украинский лидер заявил, что Украине нужна программа "экономического патриотизма". Речь идёт о том, что налоговая нагрузка на бизнес будет снижена. Также ограничат количество проверок и снизят НДС на бензин и дизель.

Объявляю налоговые каникулы,

- подытожил Зеленский.