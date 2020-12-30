Зеленский "отомстил" России за Крым и Донбасс: На Украине появился новый запрет

Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины. Речь идёт про новый закон "О внутреннем водном транспорте".На Украине запретили кораблям ходить по внутренним рекам страны под флагом России. Соответствующий закон в четверг, 30 декабря, утвердил президент Украины Владимир Зеленский.Речь идёт про закон "О внутреннем водном транспорте". Помимо абсурдного запрета на флаги России, он вводит основные требования директив и регламентов ЕС, а также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины.На Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся по рекам, хотя это самый дешёвый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов,- говорится на официальном сайте президента Украины.Зеленский рассчитывает, что при помощи нового закона Украине удастся увеличить грузопоток по рекам до 30 миллионов тонн. Также Киев рассчитывает заработать на этом порядка 13-16 миллиардов гривен в год.