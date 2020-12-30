Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Будем считать, что накаркал!": Украинцев позвали попрощаться с Одессо...
Главная / Украина

Зеленский "отомстил" России за Крым и Донбасс: На Украине появился новый запрет

30 декабря 2020, 21:30  •  32 • Украина

Зеленский запретил судам под флагом России ходить по рекам Украины. Речь идёт про новый закон "О внутреннем водном транспорте".

На Украине запретили кораблям ходить по внутренним рекам страны под флагом России. Соответствующий закон в четверг, 30 декабря, утвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Речь идёт про закон "О внутреннем водном транспорте". Помимо абсурдного запрета на флаги России, он вводит основные требования директив и регламентов ЕС, а также регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины.

На Украине только 1% грузовых перевозок осуществлялся по рекам, хотя это самый дешёвый и самый экологичный способ доставки грузов в мире. После вступления в силу данного закона в нашем государстве появится конкурентный рынок речных перевозок грузов,

- говорится на официальном сайте президента Украины.

Зеленский рассчитывает, что при помощи нового закона Украине удастся увеличить грузопоток по рекам до 30 миллионов тонн. Также Киев рассчитывает заработать на этом порядка 13-16 миллиардов гривен в год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 07:45
Украинцы припомнили русским о "самой страшной зраде в мире"
29 декабря 2020, 18:55
Зеленский берёт курс на войну: Эрдоган обещает ввязаться в войну на Донбассе
29 декабря 2020, 18:55
Москаль дал оценку команде Зеленского: В стоптанных ботинках, секонд-хенде, грязные и неумытые
30 декабря 2020, 02:15
Игорь Додон назвал причины своего поражения на выборах президента Молдовы
29 декабря 2020, 18:55
Помощник президента Шефир торгует должностями по 5 миллионов долларов
29 декабря 2020, 17:05
По доносу героя АТО киевлянин может сесть на 5 лет за советскую шапку-ушанку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
24 декабря 2020, 11:30
Русские Су-35 зажали "убийцу" подлодок. Американцы признались, что запомнили трюк надолго
26 декабря 2020, 10:15
Американцы считают происходящее "переворотом". Будет ли военное положение
30 декабря 2020, 07:45
Ответочка за Навального: Россия огорошила британцев санкциями
26 декабря 2020, 18:30
"Не воюем мясом": Украинский вояка выдал Зеленскому неудобную правду о битве с Россией
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутата
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.