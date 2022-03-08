Зеленский "охладел" к НАТО: "Боятся противоречивых вещей"

Президент Украины Владимир Зеленский "охладел" к вопросу вступления в НАТО, ибо в организации "боятся противоречивых вещей".

Президент Украины Владимир Зеленский "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО. Об этом политик заявил в интервью американским журналистам.

По словам Зеленского, Киев не хочет просить что-то на коленях. Н руководство альянса четко дало понять, что оно не готово принять в НАТО Украину.

"Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией", - пожаловался Зеленский в интервью ABC.

Глава государства также выразил готовность к диалогу с Москвой. Речь идет о гарантиях безопасности и поиску компромисса по ДНР, ЛНР и Крыму. Однако Киев не готов "капитулировать".

Ранее стало известно о том, что власти Укрины отозвали в страну миротворцев, которые принимали участие в миссиях ООН.