|
Зеленский "охладел" к НАТО: "Боятся противоречивых вещей"
08 марта 2022, 13:05 • 147 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский "охладел" к вопросу вступления в НАТО, ибо в организации "боятся противоречивых вещей".
Президент Украины Владимир Зеленский "охладел" к вопросу о вступлении страны в НАТО. Об этом политик заявил в интервью американским журналистам.
По словам Зеленского, Киев не хочет просить что-то на коленях. Н руководство альянса четко дало понять, что оно не готово принять в НАТО Украину.
"Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией", - пожаловался Зеленский в интервью ABC.
Глава государства также выразил готовность к диалогу с Москвой. Речь идет о гарантиях безопасности и поиску компромисса по ДНР, ЛНР и Крыму. Однако Киев не готов "капитулировать".
Ранее стало известно о том, что власти Укрины отозвали в страну миротворцев, которые принимали участие в миссиях ООН.
Подпишитесь на нас
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2022, 08:20
|
04 марта 2022, 01:45
|
01 марта 2022, 20:50
|
03 марта 2022, 06:30
|
06 марта 2022, 06:50
|
05 марта 2022, 00:30
|
01 марта 2022, 16:45